Vance | Afd? La Germania ha ricostruito il muro di Berlino I burocrati vogliono distruggere il partito più popolare

partito tedesco Alternative fur Deutschland (Afd) è "un'organizzazione di estrema destra accertata". La relazione dell'Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (Bfv) ha suscitato polemiche veementi. Una bufera che va oltre i confini della Germania. Gli 007 tedeschi hanno evidenziato il carattere estremista del partito guidato da Alice Weidel, già identificato come "caso sospetto" per la presenza di "numerosi indizi di attività volte a minare l'ordine democratico liberale": si legge nella nota ufficiale dell'intelligence tedesca. La notizia, come facilmente prevedibile, sta scatenando un'ondata di reazioni contrastanti. I due portavoce federali dell'Afd, Alice Weidel e Tino Chrupalla, respingono le accuse e parlano di duro colpo alla democrazia tedesca. Discuteranno in settimana se intraprendere un'azione legale contro la nuova classificazione.

