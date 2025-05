Valladolid contestazione contro Ronaldo | 60 000 banconote col suo volto "Vendi adesso!"

Non solo la corsa per la Liga che entra nel rettilineo finale, non solo la lunga attesa di un Barcellona che ricorre ad un amplio turn-over per. 🔗 Calciomercato.com

Real Valladolid, i tifosi contro Ronaldo, proprietario del club a rischio retrocessione: «Vattene via» – le ultime - Real Valladolid, la squadra di proprietà di Ronaldo è ad un passo dalla retrocessione ne La Liga: i tifosi contro il brasiliano Il Real Valladolid e il suo proprietario Ronaldo si trovano in una situazione sempre più critica, con il club ultimo in classifica e vicino alla terza retrocessione sotto la gestione dell’ex fuoriclasse brasiliano. […] 🔗calcionews24.com

Ronaldo il Fenomeno contestato e umiliato, a Valladolid non ne possono più: “Vattene a casa!” - Al Real Valladolid è scoppiata la furiosa contestazione a Ronaldo, azionista di maggioranza che da tempo ha deciso di vendere, disinteressandosi del club: i tifosi hanno deciso di disertare in massa lo stadio, manifestando all'ingresso al grido di "Ronaldo vattene"Continua a leggere 🔗fanpage.it

