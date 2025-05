Valladolid-Barcellona contestazione contro Ronaldo | 60 000 banconote col suo volto "Vendi adesso!"

Barcellona che ricorre ad un amplio turn-over per. 🔗 Non solo la corsa per la Liga che entra nel rettilineo finale, non solo la lunga attesa di unche ricorre ad un amplio turn-over per. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Valladolid, contestazione contro Ronaldo: 60.000 banconote col suo volto, "Vendi adesso!" - Non solo la corsa per la Liga che entra nel rettilineo finale, non solo la lunga attesa di un Barcellona che ricorre ad un amplio turn-over per... 🔗calciomercato.com

Esplode la contestazione della Curva Sud: cori durissimi contro società e squadra - La tensione tra la Curva Sud e il Milan è arrivata nuovamente al punto di rottura: la contestazione post Bologna 🔗pianetamilan.it

Cristiano Ronaldo si scatena dopo che Jhon Duran è stato inviato nella sconfitta di al-Nassr contro al-Ettifaq - 2025-02-21 21:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Jhon Duran è stato espulso-con grande furia di Cristiano Ronaldo-mentre la corsa imbattuta di sette partite di al-Nassr nella Saudi Pro League si è conclusa quando Al-Ettifaq ha segnato due gol in ritardo per vincere 3-2 a Riyadh. Duran, che aveva segnato due volte in ciascuna delle sue prime due partite di campionato per al-NASSR dopo la sua mossa di gennaio dall’Aston Villa, è stato licenziato in un periodo di infortunio al secondo tempo per aver spazzolato la mano sulla testa del sostituto di al-Ettifaq Abdulelah al Malki, i cui ... 🔗justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

Valladolid, contestazione contro Ronaldo: 60.000 banconote col suo volto, Vendi adesso!; “Ronaldo go home”: pronta una dura protesta dei tifosi del Valladolid. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Valladolid-Barcellona, contestazione contro Ronaldo: 60.000 banconote col suo volto, "Vendi adesso!" - Non solo la corsa per la Liga che entra nel rettilineo finale, non solo la lunga attesa di un Barcellona che ricorre ad un amplio turn-over per prepararsi al meglio. 🔗msn.com

Valladolid, contestazione contro Ronaldo: 60.000 banconote col suo volto, "Vendi adesso!" - Non solo la corsa per la Liga che entra nel rettilineo finale, non solo la lunga attesa di un Barcellona che ricorre ad un amplio turn-over per prepararsi al meglio. 🔗calciomercato.com

Real Valladolid, i tifosi contro Ronaldo, proprietario del club a rischio retrocessione: «Vattene via» – le ultime - Orsolini sempre più leader dei rossoblù dopo la rovesciata vincente contro l’Inter 21/04/2025 09.30 Caressa contro Conceicao: «Sono professionisti ben pagati e ricevere le critiche fa parte ... 🔗calcionews24.com