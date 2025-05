Valladolid Barcellona 1-2 vincono anche i blaugrana di Flick! In gol Raphinha e Fermin Lopez Inter avvisata

© Internews24.com - Valladolid Barcellona 1-2, vincono anche i blaugrana di Flick! In gol Raphinha e Fermin Lopez. Inter avvisata

Valladolid Barcellona 1-2, vincono anche i blaugrana di Flick! In gol Raphinha e Fermin Lopez. Inter avvisata in vista della Champions LeagueNon si fa attendere la risposta del Barcellona, che quasi in contemporanea risponde presente e lancia un chiaro segnale all‘Inter, uscita vittoriosa dalla sfida di Serie A contro il Verona. vincono anche i blaugrana, che nella sfida di Liga contro il Valladolid rimonta lo svantaggio iniziale e vince 2-1 la sua partita.Padroni di casa che si sono portati clamorosamente in vantaggio ad inizio primo tempo con un gol di ivan Sanchez, poi Flick è costretto a mandare in campo il fenomeno Yamal, complice l’infortunio del giovane prodotto della Masia, Dani Rodriguez. Nel secondo tempo il Barca la rimonta, prima con Raphinha, poi con Fermin Lopez. Nerazzurri avvisati in vista della Champions League. 🔗 1-2,di! In golin vista della Champions LeagueNon si fa attendere la risposta del, che quasi in contemporanea risponde presente e lancia un chiaro segnale all‘, uscita vittoriosa dalla sfida di Serie A contro il Verona., che nella sfida di Liga contro ilrimonta lo svantaggio iniziale e vince 2-1 la sua partita.Padroni di casa che si sono portati clamorosamente in vantaggio ad inizio primo tempo con un gol di ivan Sz, poiè costretto a mandare in campo il fenomeno Yamal, complice l’infortunio del giovane prodotto della Masia, Dani Rodriguez. Nel secondo tempo il Barca la rimonta, prima con, poi con. Nerazzurri avvisati in vista della Champions League. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Valladolid-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Barcellona torna in campo dopo il pirotecnico 3-3 contro l`Inter nella semifinale d`andata di Champions League e prima di volare a Milano... 🔗calciomercato.com

NBA, i risultati della notte (12 marzo): i Cavs vincono la 15sima di fila. Sorridono i Pistons di Fontecchio - Si sono disputati questa notte quattro incontri dell’NBA, con anche Simone Fontecchio e i suoi Detroit Pistons impegnati contro Washington per consolidare la loro posizione nei playoff. Ecco come è andata. Volano i Detroit Pistons che battono il fanalino di cosa Washington Wizards per 123-103. Match dominato da Detroit, sempre in controllo, ma anche molto nervoso, con Richaun Holmes e Marcus Smart che sono stati espulsi nell’ultimo quarto entrambi per aver dato una gomitata a un avversario. 🔗oasport.it

Risultati Champions League, il Bayern Monaco ha già un piede nei quarti: vincono Liverpool e Barcellona in trasferta - di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League, il Bayern Monaco ha già un piede nei quarti: tutti i dettagli e le sintesi dei match Grande vittoria del Bayern Monaco nel derby tedesco contro il Leverkusen per 3-0: prova di forza dei bavaresi che vincono l’andata degli ottavi di Champions League con le reti di Musiala e la doppietta di Kane. Vincono anche Barcellona e Liverpool in trasferta, rispettivamente contro Benfica e PSG per 0-1. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liga: vincono Barcellona, Villarreal e Valencia, l'Atletico Madrid non va oltre lo 0-0; LaLiga - Valladolid-Las Palmas 1-1 nell'anticipo della 26ª giornata; Liga spagnola, vincono Barcellona e Atletico Madrid. Rinviata la sfida del Real; LaLiga, colpi salvezza per Espanyol e Las Palmas. Entrambe vincono in trasferta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Real Valladolid-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 41 La sfida del sabato sera di Liga spagnola vedrà di fronte Real Valladolid e Barcellona. Il fischio d’inizio e’ fissato per le 21. Un testa coda, nel vero senso della parola, sarà q ... 🔗calciostyle.it

La Liga: davanti vincono tutte, Valladolid retrocesso aritmeticamente - Barcellona e Real vincenti prima della finale di Coppa del Re, Valladolid retrocesso con cinque giornate d'anticipo ... 🔗msn.com