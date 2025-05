Val di Scalve la Via Decia è bandiera verde di Legambiente 2025

Val di Scalve, la Via Decia è bandiera verde di Legambiente 2025 Scalve. La Via Decia, il cammino dei boschi di ferro, inaugurata il 22 aprile 2023 dalla Sottosezione CAI Valle di Scalve, ha ricevuto sabato 3 maggio nella splendida cornice del Lago d'Orta la bandiera verde di Legambiente, all'interno del Summit nazionale "Comunità in transizione – Dai frammenti alla visione".Si tratta di un importante riconoscimento per questa iniziativa, nata dalla convinzione che il futuro dei territori montani possa trarre ispirazione dalla cura del patrimonio ambientale e di quello culturale di cui sono custodi; così come dal lavoro di rete e dal protagonismo delle comunità locali.La Via Decia misura complessivamente 95 km e si articola in 5 tappe, con partenza e arrivo presso la chiesetta del S. Cuore di Corna di Darfo, oggi memoriale delle vittime del Disastro della Diga del Gleno.

