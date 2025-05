© Juventusnews24.com - Vaciago all’attacco dopo le squalifiche di Inzaghi e Calhanoglu: «La giustizia non è uguale per tutti. Ma come si può spiegarlo ai tifosi della Juve?»

ledi: le sue parole sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport. Cosa ha dettoIntervenuto su Tuttosport Guidoha analizzato così quanto successo nelle scorse ore in casa Inter, conche sconteranno una squalifica di una giornata per l’inchiesta ultras. La decisione lascia perplessiquanto accaduto alla– «Se lanon èpernon è. È qualcos’altro e fa quasi paura scoprire cos’è. Ma senzanon può esserci pace. Nel calcio italiano non c’è pace da vent’anni perché la disparità di trattamento, da Calciopoli in poi, continua a scavare un solco di rabbia e frustrazione che divide chi vede applicazioni diverse delle stesse regole. Il patteggiamento che riduce da due a una giornata la pena dell’allenatore e del centrocampista dell’Inter ci sembra giusto. 🔗 Juventusnews24.com