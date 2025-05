Va in pensione il primo pompiere | permanente

SANTA MARIA A MONTE Il primo vigile del fuoco permanente della storia di Santa Maria a Monte è andato in pensione. Dalla mezzanotte del 30 aprile Marco Carli ha "appeso il casco al chiodo", per usare un termine in voga nel calcio e nello sport, ma resterà "pompiere per sempre" come ha detto ai tanti amici, conoscenti, colleghi che l'hanno salutato per questo traguardo, che poi non è altro che una ripartenza. Marco si diletterà a tempo pieno con la musica (da anni si esibisce con il fratello nel duo 'Marco Polo'), farà ancora di più il figlio di Zina (94 anni portati alla grande), il nonno di Emma e Brando e potrà girare ancora di più l'Italia e non solo con la compagna Annamaria e gli amici di gite e merende che l'altra sera, nello spazio esterno del ristorante Ambra Nera a Santa Maria a Monte, hanno contrubuito ad animale la festa.

