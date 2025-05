Utili influencer Cosa c’è dietro il turismo pagato da Pechino

© Formiche.net - Utili influencer. Cosa c’è dietro il “turismo” pagato da Pechino influencer di viaggi ceco, ricevette un’offerta alquanto insolita: un viaggio “esclusivo” in Cina completamente gratuito, nessun obbligo di postare sui social, bastava apparire in video promozionali destinati esclusivamente al pubblico cinese. Il rovescio della medaglia? L’agenzia che aveva fatto l’offerta era pressoché inesistente.A raccontare la vicenda è lo stesso influencer in un lungo articolo pubblicato dal consorzio China Observers in Central and Eastern Europe (Choice). La società, “China Seeing”, sembrava non avere né uffici né personale, e il sito web risultava registrato a nome di un certo Josef Novák – l’equivalente ceco del nostro “Mario Rossi”. Un chiaro indizio: non si trattava di un’operazione turistica, ma di una mossa di soft power celata da un velo estremamente sottile. 🔗 A inizio anno, Milan Dobrovolný, undi viaggi ceco, ricevette un’offerta alquanto insolita: un viaggio “esclusivo” in Cina completamente gratuito, nessun obbligo di postare sui social, bastava apparire in video promozionali destinati esclusivamente al pubblico cinese. Il rovescio della medaglia? L’agenzia che aveva fatto l’offerta era pressoché inesistente.A raccontare la vicenda è lo stessoin un lungo articolo pubblicato dal consorzio China Observers in Central and Eastern Europe (Choice). La società, “China Seeing”, sembrava non avere né uffici né personale, e il sito web risultava registrato a nome di un certo Josef Novák – l’equivalente ceco del nostro “Mario Rossi”. Un chiaro indizio: non si trattava di un’operazione turistica, ma di una mossa di soft power celata da un velo estremamente sottile. 🔗 Formiche.net

