Uscirà un’espansione di Expedition 33? La creatrice commenta i rumor

© Screenworld.it - Uscirà un’espansione di Expedition 33? La creatrice commenta i rumor Expedition 33 è stato uno dei debutti più sorprendenti del 2025. Nato dall’ambizioso studio francese Sandfall Interactive, il titolo si è rapidamente affermato come un punto di riferimento tra i giochi di ruolo a turni, complice anche un inconfondibile stile artistico e un gameplay profondo. A soli tre giorni dal lancio, ha venduto oltre un milione di copie, raggiungendo un critic score del 92% su Metacritic, pari a quello di Blue Prince. Nonostante sia uscito in un periodo particolarmente competitivo, subito dopo il lancio di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, il gioco ha saputo imporsi grazie al passaparola e al forte entusiasmo della community. L’inaspettato successo ha generato immediatamente voci su una possibile espansione.In risposta a un fan su Instagram, come riportato da Game Rant, la lead writer Jennifer Svedberg-Yen ha alimentato le speranze, dichiarando che, pur non essendo ancora in lavorazione nulla di concreto il successo del gioco potrebbe portare allo sviluppo di un DLC o di un’espansione. 🔗 Clair Obscur:33 è stato uno dei debutti più sorprendenti del 2025. Nato dall’ambizioso studio francese Sandfall Interactive, il titolo si è rapidamente affermato come un punto di riferimento tra i giochi di ruolo a turni, complice anche un inconfondibile stile artistico e un gameplay profondo. A soli tre giorni dal lancio, ha venduto oltre un milione di copie, raggiungendo un critic score del 92% su Metacritic, pari a quello di Blue Prince. Nonostante sia uscito in un periodo particolarmente competitivo, subito dopo il lancio di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, il gioco ha saputo imporsi grazie al passaparola e al forte entusiasmo della community. L’inaspettato successo ha generato immediatamente voci su una possibile espansione.In risposta a un fan su Instagram, come riportato da Game Rant, la lead writer Jennifer Svedberg-Yen ha alimentato le speranze, dichiarando che, pur non essendo ancora in lavorazione nulla di concreto il successo del gioco potrebbe portare allo sviluppo di un DLC o di. 🔗 Screenworld.it

Su altri siti se ne discute

Clair Obscur Expedition 33 Provato, un serio candidato per i GOTY 2025! - Abbiamo provato una DEMO estesa di Clair Obscur Expedition 33 e adesso il 24 aprile 2025, data prevista per la pubblicazione della versione completa, sembra più lontano che mai. L’RPG di Sandfall ci ha infatti colpito oltre ogni aspettativa, sotto praticamente ogni punto di vista. Dalla narrazione, al gameplay, alla cura per la grafica e la direzione artistica, persino l’ottimizzazione “tecnica” ci ha impressionato positivamente. 🔗metropolitanmagazine.it

Clair Obscur: Expedition 33 è stato sviluppato da 30-40 persone? Il numero è più alto - Clair Obscur: Expedition 33 si sta guadagnando elogi in tutto il mondo, ma attorno alla sua produzione circola una storia imprecisa. Difatti secondo una narrazione diffusa, il titolo sarebbe stato realizzato da appena 30-40 ex sviluppatori Ubisoft riuniti in uno studio indipendente. Tuttavia, un’analisi più attenta dei crediti del gioco rivela una realtà ben diversa, fatta di un impegno collettivo molto più ampio. 🔗game-experience.it

Clair Obscur: Expedition 33, la sorpresa che sfida i colossi su Steam e Game Pass - Un RPG indie supera ogni aspettativa: è il nuovo re dei JRPG? Clair Obscur: Expedition 33 (disponibile su Amazon) è il gioco che nessuno si aspettava, ma che tutti stanno giocando. GameSpot e PC Gamer confermano che il titolo di Sandfall Interactive ha superato Assassin’s Creed Shadows per giocatori attivi su Steam, raggiungendo un picco di 121.422 utenti, contro gli 85.961 di Metaphor: ReFantazio. 🔗imiglioridififa.com

Su questo argomento da altre fonti

Clair Obscur Expedition 33: il gioco di ruolo francese di Sandfall Interactive ora disponibile; Clair Obscur: Expedition 33 è il nuovo Final Fantasy?; Clair Obscur: Expedition 33 uscirà il 24 aprile, nuovo trailer del gioco; Clair Obscur: Expedition 33 è già scontato su Amazon, scopri il prezzo. 🔗Cosa riportano altre fonti