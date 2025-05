Usa | turista italiana morta in incidente vicino a parco Yellowstone

© Lapresse.it - Usa: turista italiana morta in incidente vicino a parco Yellowstone turista italiana è morta nell’incidente stradale avvenuto l’1 maggio su un’autostrada nell’Idaho orientale, vicino al parco Nazionale di Yellowstone. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche. L’incidente ha coinvolto un pick-up e un pullmino con un gruppo di 14 turisti. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. I sopravvissuti sono stati trasportati negli ospedali vicini. L’autista del pick-up è morto nello scontro ed è stato identificato come Isaih Moreno, 25 anni, di Humble in Texas. 🔗 Milano, 3 mag. (LaPresse) – Unanell’stradale avvenuto l’1 maggio su un’autostrada nell’Idaho orientale,alNazionale di. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche. L’ha coinvolto un pick-up e un pullmino con un gruppo di 14 turisti. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. I sopravvissuti sono stati trasportati negli ospedali vicini. L’autista del pick-up è morto nello scontro ed è stato identificato come Isaih Moreno, 25 anni, di Humble in Texas. 🔗 Lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Giorgia Meloni discute i dazi USA e le ripercussioni sull'economia italiana - Nella riunione a Palazzo Chigi "per un approfondimento sul tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana", i ministri "hanno illustrato" alla premier Giorgia Meloni "le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese. Proposte che saranno al centro del confronto con le categorie produttive, in programma per domani". 🔗quotidiano.net

Jodi Vance è morta a 20 anni per un infarto: mondo del bodybuilding in lutto negli USA - La bodybuilder Jodi Vance è morta a 20 anni dopo essere stata colpita da un infarto durante l'Arnold Sports Festival in Ohio: mondo del fitness in lutto negli USA.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bergamo si conferma la quinta provincia esportatrice italiana: boom della chimica, calano i rapporti con gli Usa - Bergamo. Il valore delle esportazioni di Bergamo nel trimestre totalizza 5.354 milioni di euro (+2,7% su base annua, contro variazioni del +3,2% in Lombardia e del +0,5% in Italia). Le importazioni sono state pari a 3.365 milioni (+9,3% tendenziale, contro +3,7% in Lombardia e ?0,1% in Italia). Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.988 milioni, inferiore al saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso (2. 🔗bergamonews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente in Thailandia, scontro tra scooter: turista italiano muore il giorno della Vigilia di Natale; Trafitta da un pesce spada, muore una surfista italiana in Indonesia; Incidente con la moto d'acqua, studente italiano muore in Colombia; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 dicembre: la rassegna stampa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa: turista italiana morta in incidente vicino a parco Yellowstone - Milano, 3 mag. (LaPresse) - Una turista italiana è morta nell'incidente stradale avvenuto l'1 maggio su un'autostrada nell'Idaho orientale, vicino al Parco ... 🔗lapresse.it

Strage di turisti sulla strada per Yellowstone, anche una italiana fra le vittime - Secondo i dati più recenti del Dipartimento del Commercio USA, il 36% dei visitatori internazionali arrivati negli Stati Uniti in aereo indica la visita ai parchi nazionali tra le attività turistiche ... 🔗repubblica.it

Furore, turista morta in Costiera. Il marito: «Circostanze scioccanti» - «Milioni di turisti visitano la Costiera Amalfitana ogni anno, con l’aspettativa che servizi come i tour in barca siano gestiti in modo conforme alle leggi ed agli standard di ... 🔗ilmattino.it