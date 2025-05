Usa Trump vestito da papa sui social | il fotomontaggio della Casa Bianca

© Lapresse.it - Usa, Trump vestito da papa sui social: il fotomontaggio della Casa Bianca fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall’inizio del conclave – al via il 7 maggio – che designerà il successore di papa Francesco, morto il 21 aprile scorso.L’immagine creata con l’intelligenza artificiale dell’inquilino della Casa Bianca vestito da Pontefice, con tanto di abito talare, mitra in testa, crocifisso al collo e in atto benedicente è stata condivisa dallo stesso presidente degli Stati Uniti anche sul suo account su Truth. Nell’immagine è raffigurato Trump in abito talare, con la Più volte di recente il leader di Washington ha scherzato sul fatto che essere lui stesso il prossimo papa “sarebbe la sua prima scelta”. 🔗 Uncon Donalddaè stato postato sugli accounta pochi giorni dall’inizio del conclave – al via il 7 maggio – che designerà il successore diFrancesco, morto il 21 aprile scorso.L’immagine creata con l’intelligenza artificiale dell’inquilinoda Pontefice, con tanto di abito talare, mitra in testa, crocifisso al collo e in atto benedicente è stata condivisa dallo stesso presidente degli Stati Uniti anche sul suo account su Truth. Nell’immagine è raffiguratoin abito talare, con la Più volte di recente il leader di Washington ha scherzato sul fatto che essere lui stesso il prossimo“sarebbe la sua prima scelta”. 🔗 Lapresse.it

La Cina apre sui dazi, Wall Street cancella le perdite e segna la serie positiva più lunga dal 2004. La Casa Bianca rilancia la corsa allo Spazio: oltre sette miliardi di dollari alla Nasa per tornare sulla Luna e andare su Marte

Donald Trump papa. È il fotomontaggio che campeggia sui social della Casa Bianca, a pochi giorni dall'inizio del conclave che sceglierà il successore di papa Francesco. L'immagine è stata postata anche su Truth ed è chiara: Trump è in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo...

Con una delle sue consuete battute, Donald Trump ha nuovamente attirato l'attenzione sulla possibilità di un nuovo papa. Alla domanda su chi immaginerebbe come successore di Papa Francesco, Trump ha risposto scherzosamente: "Non mi dispiacerebbe essere Papa. Non sarebbe fantastico? Sarebbe la mia prima scelta!". Tuttavia, subito dopo, ha svelato il suo vero candidato: "C'è un cardinale a New York molto bravo".

