Usa Trump | Rischio recessione? Tutto può succedere

© Lapresse.it - Usa, Trump: “Rischio recessione? Tutto può succedere” recessione negli Stati Uniti? “Tutto può succedere. Ma penso che avremo la più grande economia nella storia del nostro Paese. Penso che assisteremo al più grande boom economico della storia”. Ad ammetterlo è Donald Trump. In un’intervista a Nbc News, il presidente degli Stati Uniti guarda in faccia la realtà. E accanto alla tradizionali previsioni trionfalistiche, forse per la prima volta ammette il Rischio.L’inquilino della Casa Bianca ha assicurato che le sue scelte politiche alla fine daranno impulso all’economia americana, ma ha riconosciuto la possibilità, in un primo momento, di recessione. Secondo i dati diffusi mercoledì, il Pil Usa si è contratto dello 0,3 per cento nel primo trimestre del 2025, all’inizio del secondo mandato del presidente. “Questo è un periodo di transizione e penso che andrà molto bene”, ha detto il tycoon alla Nbc News, secondo un estratto di un’intervista che sarà resa pubblica integralmente domenica. 🔗 negli Stati Uniti? “può. Ma penso che avremo la più grande economia nella storia del nostro Paese. Penso che assisteremo al più grande boom economico della storia”. Ad ammetterlo è Donald. In un’intervista a Nbc News, il presidente degli Stati Uniti guarda in faccia la realtà. E accanto alla tradizionali previsioni trionfalistiche, forse per la prima volta ammette il.L’inquilino della Casa Bianca ha assicurato che le sue scelte politiche alla fine daranno impulso all’economia americana, ma ha riconosciuto la possibilità, in un primo momento, di. Secondo i dati diffusi mercoledì, il Pil Usa si è contratto dello 0,3 per cento nel primo trimestre del 2025, all’inizio del secondo mandato del presidente. “Questo è un periodo di transizione e penso che andrà molto bene”, ha detto il tycoon alla Nbc News, secondo un estratto di un’intervista che sarà resa pubblica integralmente domenica. 🔗 Lapresse.it

