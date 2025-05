Usa Trump pubblica fotomontaggio vestito da Papa in vista del Conclave del 7 maggio il tycoon è la sua prima scelta per il post Bergoglio

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump pubblica fotomontaggio vestito da Papa in vista del Conclave del 7 maggio, il tycoon è “la sua prima scelta” per il post Bergoglio Trump indossa la tipica veste Papale bianca, con mitra dorata, crocifisso al collo e una mano alzata in gesto benedicente Il presidente americano Donald Trump pubblica un fotomontaggio vestito da Papa in vista del Conclave che inizierà il 7 maggio, come anticipato dal Giornale 🔗 Nell’immagine,indossa la tipica vestele bianca, con mitra dorata, crocifisso al collo e una mano alzata in gesto benedicente Il presidente americano Donaldundaindelche inizierà il 7, come anticipato dal Giornale 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump pubblica sui social della Casa Bianca il fotomontaggio di lui vestito da papa, il post è virale - La foto rilanciata dai profili social della Casa Bianca e su quello dello stesso presidente su Truth 🔗xml2.corriere.it

Usa, Trump vestito da papa sui social: il fotomontaggio della Casa Bianca - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall’inizio del conclave – al via il 7 maggio – che designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso. L’immagine creata con l’intelligenza artificiale dell’inquilino della Casa Bianca vestito da Pontefice, con tanto di abito talare, mitra in testa, crocifisso al collo e in atto benedicente è stata condivisa dallo stesso presidente degli Stati Uniti anche sul suo account su Truth. 🔗lapresse.it

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump pubblica sui social il fotomontaggio vestito da papa, il post è subito virale; Trump come un Papa sui social della Casa Bianca: il post è virale; Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump smantella la ricerca sulla sicurezza sul lavoro: nuovi licenziamenti all'agenzia federale statunitense; Le notizie di venerdì 2 maggio sui dazi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump pubblica sui social il fotomontaggio vestito da papa, il post è subito virale - Dolan, grande sostenitore di Trump e figura chiave della Chiesa cattolica americana, è il cardinale preferito dal presidente Usa (sempre che non valuti di candidarsi egli stesso). Ecco chi è quali son ... 🔗informazione.it

Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca, il fotomontaggio è virale - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - inizierà il 7 maggio - ... 🔗msn.com

Usa, Trump vestito da papa sui social: il fotomontaggio della Casa Bianca - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - al via il ... 🔗msn.com