Usa scontro tra pick-up e veicolo turistico vicino al parco di Yellowstone | 7 morti tra cui una italiana

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, scontro tra pick-up e veicolo turistico vicino al parco di Yellowstone: 7 morti tra cui una italiana Sei delle vittime si trovavano a bordo del minivan della Mercedes, a bordo del quale si trovavano 14 persone. Entrambe le vetture hanno preso fuoco. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Usa, scontro tra pick-up e veicolo turistico vicino al parco di Yellowstone: 7 morti, due sono italiani - Sei delle vittime si trovavano a bordo del minivan della Mercedes, a bordo del quale si trovavano 14 persone. Entrambe le vetture hanno preso fuoco.

