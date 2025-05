Usa scattano i dazi del 25% sulle componenti auto | Trump | Recessione? Tutto può essere ma credo che ci sarà il boom

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, scattano i dazi del 25% sulle componenti auto | Trump: "Recessione? Tutto può essere ma credo che ci sarà il boom" Firmato un ordine esecutivo per attenuare gli effetti: previsti rimborsi per non danneggiare le aziende americane. Il presidente atteso a Riad il 13 maggio per un vertice con i Paesi del Golfo 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Scattano dazi Usa del 25% sui componenti auto importati - Da oggi, come previsto, sono entrati i vigori altri dazi Usa del 25% su gran parte dei componenti per auto importati. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per attenuare il loro effetto, prevedendo dei rimborsi per non danneggiare le case automobilistiche americane, che importando dall'estero molte parti delle loro vetture. 🔗quotidiano.net

Dazi Usa: l’Ue risponde con tariffe del 25 per cento, la Cina si spinge fino all’84 per cento - Usando un’espressione piuttosto colorita, Donald Trump ha affermato che sono molti i Paesi che «muoiono dalla voglia di fare un accordo» sui dazi con gli Stati Uniti. Ma intanto l’Unione europea e la Cina, ossia i principali avversari del tycoon nella guerra delle tariffe, hanno replicato con controdazi al presidente americano. Bruxelles ha dato il via libera ad aliquote del 25 per cento, che verranno applicate in tre tranche. 🔗lettera43.it

