Usa scattano i dati del 25% sulle componenti auto | Trump | Recessione? Tutto può essere ma credo che ci sarà il boom

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, scattano i dati del 25% sulle componenti auto | Trump: "Recessione? Tutto può essere ma credo che ci sarà il boom" Firmato un ordine esecutivo per attenuare gli effetti: previsti rimborsi per non danneggiare le aziende americane. Il presidente atteso a Riad il 13 maggio per un vertice con i Paesi del Golfo 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Scattano dazi Usa del 25% sui componenti auto importati - Da oggi, come previsto, sono entrati i vigori altri dazi Usa del 25% su gran parte dei componenti per auto importati. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per attenuare il loro effetto, prevedendo dei rimborsi per non danneggiare le case automobilistiche americane, che importando dall'estero molte parti delle loro vetture. 🔗quotidiano.net

Ue: ok a controdazi 25% ai prodotti Usa - 16.30 Via libera dell'Unione europea alla lista dei controdazi che Bruxelles metterà in campo per rispondere agli Usa. Per la maggior parte dei prodotti saranno del 25%. Solo l'Ungheria ha votato contro. Le tariffe si applicheranno in tre tranche, per un valore complessivo di 20,9 mld: la prima dal 16 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal primo dicembre. La Commissione Ue in una nota:"I controdazi possono essere sospesi in qualsiasi momento, qualora Usa accettino soluzione negoziata equa" 🔗servizitelevideo.rai.it

Lotta migranti e fentanyl: scattano dazi USA del 25% per importazioni da Canada e Messico e 10% dalla Cina - USA -+Scatteranno da oggi 1° febbraio i dazi del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e del 10% dalla Cina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Leavitt. Ha definito “false” le ... 🔗primapress.it

Dazi Usa. L’Europa tratta, ma il 15 aprile scattano i controdazi al 25% - I dazi, a quanto prevede il documento della Commissione visionato dall’ANSA, arriveranno fino al 25%, con alcune categorie di prodotti ... L’offerta, rivoluzionerebbe il mercato Ue-Usa andando a ... 🔗foodaffairs.it