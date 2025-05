Usa muore italiana in incidente tra pick up e pullmino in Idaho | 17 vittime

© Lapresse.it - Usa, muore italiana in incidente tra pick up e pullmino in Idaho: 17 vittime italiana è morta nell'incidente stradale avvenuto l'1 maggio su un'autostrada nell'Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche. L'incidente ha coinvolto un pick-up e un pullmino con un gruppo di 14 turisti. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. I sopravvissuti sono stati trasportati negli ospedali vicini. L'autista del pick-up è morto nello scontro ed è stato identificato come Isaih Moreno, 25 anni, di Humble in Texas. Il consolato d'Italia a San Francisco è in contatto con la famiglia della vittima e sta fornendo tutta l'assistenza necessaria. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19.15 di giovedì (le 3.15 della notte italiana tra giovedì e venerdì) sulla US Highway 20, vicino all'Henrys Lake State Park. Il parco statale si trova a circa 26 chilometri a ovest del Parco Nazionale di Yellowstone.

