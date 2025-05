Usa | italiani tra turisti morti in incidente vicino a Yellowstone

© Lapresse.it - Usa: italiani tra turisti morti in incidente vicino a Yellowstone italiani e cinesi tra i turisti morti nell'incidente avvenuto ieri su un'autostrada nell'Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. Lo hanno riferito le autorità. Un pulmino di turisti si è scontrato con un pick-up a sud di West Yellowstone, nel Montana, ed entrambi i veicoli hanno preso fuoco. Il conducente del pick-up Dodge Ram è morto, insieme a sei persone che si trovavano all'interno del furgone Mercedes, che trasportava un gruppo turistico di 14 persone. I sopravvissuti sono stati trasportati negli ospedali vicini. Non si sa da dove provenisse il pulmino né dove fosse diretto.

