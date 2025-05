USA incidente stradale a Yellowstone pickup si schianta contro bus turistico 7 morti e 8 feriti tra le vittime anche una donna italiana

incidente stradale negli Stati Uniti. Sulla strada per il parco nazionale di Yellowstone, nella parte orientale dell'Idaho, un pickup si è scontrato contro un bus turistico con a bordo 14 persone. Dopo lo schianto i due veicoli avrebbero preso fuoco; morta una connazionale, come conferma la Farnesina

Turista di Milano muore in un incidente stradale nel parco Usa di Yellowstone. Le vittime sono in totale 6 - Sei delle 14 persone che viaggiavano sul pulmino nono rimaste uccise insieme con l'autista del pick-up. La donna era nata a Milano 🔗affaritaliani.it

Turista italiana muore in un incidente stradale nel parco Usa di Yellowstone. Le vittime sono in totale 6 - Sei delle 14 persone che viaggiavano sul pulmino nono rimaste uccise insieme con l'autista del pick-up 🔗affaritaliani.it

Una turista italiana tra le sette vittime dell’incidente stradale vicino al Parco di Yellowstone - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Uno scontro tra un van turistico e un pick-up nei pressi del Parco nazionale di Yellowstone ha provocato la morte di 7 persone, tra cui un’italiana, nella giornata di giovedì 1°maggio, poco prima delle 19:15. Fonti della Farnesina confermano la notizia della vittima italiana nell’incidente. Il consolato d’Italia a San Francisco sta assistendo i familiari. La polizia dello Stato dell’Idaho è intervenuta sulla US Highway 20 nei pressi dell’Henry’s Lake State Park, circa 16 miglia a ovest di Yellowstone. 🔗unlimitednews.it

Turista italiana muore in un incidente stradale nel parco di Yellowstone, negli Usa. Sette le vittime - Una turista italiana è morta in un incidente stradale avvenuto il 1 maggio nel parco di Yellowstone. Lo ha confermato la Farnesina. Il consolato italiano a San Francisco è in contatto con la famiglia ... 🔗tg.la7.it

Yellowstone, incidente tra pick-up e un furgone passeggeri con diversi stranieri: morte 7 persone (anche un'italiana) - Dramma negli Usa: sette turisti stranieri, tra cui una connazionale italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone ... 🔗msn.com

Usa, muore italiana in incidente tra pick up e pullmino in Idaho: 7 vittime - Una turista italiana è morta nell'incidente stradale avvenuto l'1 maggio su un'autostrada nell'Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. Era ... 🔗msn.com