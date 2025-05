Usa in un video la casa bruciata di Jill Sobule | la cantante è morta nell’incendio

© Lapresse.it - Usa, in un video la casa bruciata di Jill Sobule: la cantante è morta nell’incendio video sono state diffuse le immagini della casa, semidistrutta dalle fiamme, di Jill Sobule, la pluripremiata cantautrice resa celebre dalla canzone “I Kissed a Girl“. Sobule è morta giovedì nel rogo. Aveva 66 anni. La sua morte è stata confermata dal suo addetto stampa, David Elkin, giovedì pomeriggio. Non è chiaro come sia scoppiato l’incendio nella casa dell’artista a Woodbury, nel Minnesota. “Jill Sobule era una forza della natura e sostenitrice dei diritti umani, la cui musica è intrecciata nella nostra cultura”, ha detto in una nota John Porter, il suo manager. “Mi sono divertito così tanto a lavorare con lei. Ho perso una cliente e un’amica oggi. Spero che la sua musica, la sua memoria e la sua eredità continuino a vivere e a ispirare gli altri”. Durante i suoi oltre tre decenni di attività, Sobule ha pubblicato 12 album che affrontavano argomenti complessi come la pena di morte, l’anoressia, la riproduzione e le questioni LGBTQ+. 🔗 In unsono state diffuse le immagini della, semidistrutta dalle fiamme, di, la pluripremiata cantautrice resa celebre dalla canzone “I Kissed a Girl“.giovedì nel rogo. Aveva 66 anni. La sua morte è stata confermata dal suo addetto stampa, David Elkin, giovedì pomeriggio. Non è chiaro come sia scoppiato l’incendio nelladell’artista a Woodbury, nel Minnesota. “era una forza della natura e sostenitrice dei diritti umani, la cui musica è intrecciata nella nostra cultura”, ha detto in una nota John Porter, il suo manager. “Mi sono divertito così tanto a lavorare con lei. Ho perso una cliente e un’amica oggi. Spero che la sua musica, la sua memoria e la sua eredità continuino a vivere e a ispirare gli altri”. Durante i suoi oltre tre decenni di attività,ha pubblicato 12 album che affrontavano argomenti complessi come la pena di morte, l’anoressia, la riproduzione e le questioni LGBTQ+. 🔗 Lapresse.it

