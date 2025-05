Usa Farnesina | Italiana morta 1 maggio in incidente a Yellowstone altre 6 vittime

Usa: turista italiana morta in incidente vicino a parco Yellowstone - Milano, 3 mag. (LaPresse) – Una turista italiana è morta nell’incidente stradale avvenuto l’1 maggio su un’autostrada nell’Idaho orientale, vicino al Parco Nazionale di Yellowstone. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche. L’incidente ha coinvolto un pick-up e un pullmino con un gruppo di 14 turisti. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. I sopravvissuti sono stati trasportati negli ospedali vicini. 🔗lapresse.it

