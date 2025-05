Usa false le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l’Ucraina Mosca | distrutti 11 missili e 170 droni ucraini

© Quotidiano.net - Usa, false le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l’Ucraina. Mosca: distrutti 11 missili e 170 droni ucraini Mosca afferma di aver distrutto nella notte 170 droni ucraini su varie regioni russe, oltre a 11 missili e 14 droni marittimi e dall’altra Kiev denuncia l’ennesimo raid russo con droni lanciati su Kharkiv, seconda città ucraina, dove sono stati distrutti edifici residenziali e feriti 47 civili.Sul fronte dei negoziati, la portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione al processo di risoluzione della situazione in Ucraina. Lo riporta Fox News. "Se non ci saranno progressi evidenti nell'accordo, potremmo cambiare un po' la nostra posizione. Questo, ovviamente, non rappresenta in alcun modo un passo indietro rispetto al processo". 🔗 Roma, 3 maggio 2025 – L’ipotesi di una tregua effettiva sul campo sembra distante nel giorno in cui da una parteafferma di aver distrutto nella notte 170su varie regioni russe, oltre a 11e 14marittimi e dall’altra Kiev denuncia l’ennesimo raid russo conlanciati su Kharkiv, seconda città ucraina, dove sono statiedifici residenziali e feriti 47 civili.Sul fronte dei negoziati, la portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definitolesecondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione al processo di risoluzione della situazione in Ucraina. Lo riporta Fox News. "Se non ci saranno progressi evidenti nell'accordo, potremmo cambiare un po' la nostra posizione. Questo, ovviamente, non rappresenta in alcun modo un passo indietro rispetto al processo". 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Notizie false per intossicare la gente, il Pd cerca di mistificare la realtà" - MUGGIA - Il Partito democratico "cerca di mistificare la verità, di far passare per fallimenti realtà che vanno in senso opposto, si buttano polpette avvelenate e notizie false per intossicare la gente". La replica del sindaco di Muggia Paolo Polidori non si è fatta attendere. Dopo l'affondo del... 🔗triesteprima.it

Usa, allo studio proposta di ritiro di 10 mila militari dall’Europa orientale - WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti starebbe valutando una proposta per ritirare fino a 10.000 militari dall’Europa orientale. E’ quanto riferisce l’emittente statunitense Nbc citando “sei fonti” riservate tra funzionari Usa ed europei. Le unità in esame fanno parte dei 20.000 uomini che l’amministrazione Biden aveva schierato nel 2022 per rafforzare le difese dei Paesi confinanti con l’Ucraina, in particolare Romania e Polonia, dopo l’invasione russa. 🔗unlimitednews.it

ONU si spacca su integrita? territoriale dell'Ucraina e ritiro immediato delle truppe russe, passa mozione con voto contrario USA, Italia e UE favorevoli - La risoluzione è stata approvata con 93 voti a favore, 18 contrari e 65 astenuti. Gli USA rettificano il voto in "astenuto". Votata all'ONU una risoluzione a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina e che prevede il ritiro immediato delle truppe russe dal territorio. L'assemblea si spa 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Usa, false le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina; Ok Usa a equipaggiamenti F-16 per l'Ucraina | Zelensky: 40 feriti a Kharkiv, demoni russi colpiscono civili; Guerra ucraina, Usa: «False le notizie di ritiro dai colloqui di pace»; Usa, dopo l'accordo sulle terre rare, 50 milioni di dollari per l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Maggio delle ore 07:22. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guerra ucraina, Usa: «False le notizie di ritiro dai colloqui di pace» - La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione al processo di risoluzione. 🔗ilmattino.it

Usa, false le notizie di ritiro dai colloqui di pace per l'Ucraina - Circa 50 feriti negli attacchi russi su Kharkiv. Colpiti edifici e infrastrutture civili, scoppiati incendi (ANSA) ... 🔗ansa.it

Usa, dopo l'accordo sulle terre rare, 50 milioni di dollari per l'Ucraina - Usa, false le notizie di ritiro da colloqui pace per Ucraina La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre ... 🔗msn.com