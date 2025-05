USA curva rendimenti sempre più ripida | analisi e strategie

© Quifinanza.it - USA, curva rendimenti sempre più ripida: analisi e strategie curva dei rendimenti dei Treasury statunitensi si è notevolmente irripidita. I rendimenti del segmento a breve termine sono diminuiti, sulla scia delle mutate aspettative sui tagli dei tassi nel breve, mentre il segmento a lungo termine subisce specifiche pressioni strutturali. Lo sottolinea il team Global Fixed Income, Currency and Commodities Group di J.P. Morgan Asset Management analizzando i motivi che hanno aumentato la pendenza della curva dei rendimenti e le probabilità che tale tendenza possa proseguirestrategie per un irripidimento della curva dei rendimentiI primi tre mesi dell’amministrazione Trump – spiegano gli esperti – sono stati segnati dall’incertezza: dalla politica sui dazi agli stimoli fiscali, all’indipendenza della politica monetaria ed i mercati si chiedono quali saranno le implicazioni. 🔗 Quest’anno, ladeidei Treasury statunitensi si è notevolmente irripidita. Idel segmento a breve termine sono diminuiti, sulla scia delle mutate aspettative sui tagli dei tassi nel breve, mentre il segmento a lungo termine subisce specifiche pressioni strutturali. Lo sottolinea il team Global Fixed Income, Currency and Commodities Group di J.P. Morgan Asset Management analizzando i motivi che hanno aumentato la pendenza delladeie le probabilità che tale tendenza possa proseguireper un irripidimento delladeiI primi tre mesi dell’amministrazione Trump – spiegano gli esperti – sono stati segnati dall’incertezza: dalla politica sui dazi agli stimoli fiscali, all’indipendenza della politica monetaria ed i mercati si chiedono quali saranno le implicazioni. 🔗 Quifinanza.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dazi, pioggia di vendite sui titoli di Stato Usa: i rendimenti volano. “Non sono più un rifugio sicuro” - I titoli di Stato Usa non sono più visti come un porto sicuro. La guerra commerciale contro tutti avviata da Donald Trump sta scatenando quella che potrebbe rapidamente trasformarsi in una crisi finanziaria e del debito. Oltre ai listini azionari a picco e al dollaro – valuta di riserva mondiale – che si indebolisce, in queste ore a tenere banco sono le tensioni sui Treasuries: su quelli a lunga scadenza è in corso una “svendita” a ritmi che non si vedevano dalla crisi Covid. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Sbanda con l’auto in curva e si ribalta più volte nel Monzese: morta la conducente 49enne - Una 49enne è morta nella serata del 6 aprile dopo essersi ribaltata con l'auto lungo la statale Valassina nel Monzese. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto in curva e si sarebbe ribaltata più volte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’outlook 2025 per le obbligazioni USA; La volatilità investe i titoli di Stato, dai Treasury ai Bund: ecco come posizionarsi; Quali sono le opportunità offerte dalle obbligazioni con i tassi in calo?; Obbligazioni 2025: prospettive positive. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia