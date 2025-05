Usa creata la Texas National Defense Area nuova zona militare lunga 101 km al confine con il Messico per trattenere migranti irregolari - VIDEO

Dopo il New Mexico, anche il Texas vede nascere una zona militare lungo il confine: truppe USA potranno trattenere migranti senza ricorrere all'Insurrection Act del 1807 Il governo statunitense intensifica le misure militari lungo il confine meridionale: dopo l'istituzione a marzo della prima

Esercito USA istituisce nuova zona militare in Texas lungo il confine con il Messico - L'esercito statunitense ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico, aggiungendo un'area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che ... 🔗msn.com