Us Avellino Sounas | Vincere ad Avellino è tanta roba questa è una delle vittorie più belle

Avellino – Al termine della sfida contro il Padova, Dimitrios Sounas ha analizzato la partita, sottolineando le difficoltà iniziali e la reazione dei lupi: «Era fondamentale per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella pressione alta: il Padova è un’ottima squadra, che. 🔗 – Al termine della sfida contro il Padova, Dimitriosha analizzato la partita, sottolineando le difficoltà iniziali e la reazione dei lupi: «Era fondamentale per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella pressione alta: il Padova è un’ottima squadra, che. 🔗 Avellinotoday.it

L'Avellino festeggia, Aiello: "Siamo già al lavoro per la Serie B. Puntiamo a vincere la Supercoppa" - Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, è intervenuto in conferenza al termine dell'ultima partita di campionato, vinta dai lupi con il risultato di 2-1 contro l'Altamura. Così il diesse biancoverde in sala stampa: "È stata una festa fantastica. È stato emozionante regalare una grande... 🔗avellinotoday.it

Avellino-Crotone 2-1, Cagnano: "Abbiamo dimostrato grande carattere, vogliamo vincere tutte le partite. Vi racconto la trattativa" - L'esterno mancino Andrea Cagnano, protagonista nel finale con il pallone servito a Patierno per il raddoppio, racconta così la gara al triplice fischio: "Abbiamo dimostrato voglia di vincere, nonostante il pareggio del Crotone. C'era voglia di riscattare la sconfitta di Foggia. Abbiamo dimostrato... 🔗today.it

Avellino Basket, Formato: “Vogliamo riscattarci e tornare subito a vincere” - Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo reduci da una brutta performance a Livorno, senza dimenticare la sconfitta patita nel finale contro Civdiale. Al di là di ciò stiamo preparando al meglio la gara con la Fortituto Bologna nonostante gli acciacchi di sorta. Sicuramente da parte dello staff e della squadra c’è voglia di dimostrare di non essere quelli visti domenica scorsa”. Parla così l’assistant coach dell’Avellino Basket, Salvatore Formato in vista della sfida di domenica pomeriggio (ore 18) contro la formazione di Attilio Caja. 🔗anteprima24.it

Sounas: "Vittoria sofferta, saranno tutte battaglie da qui alla fine. Contento per il record di gol. Lo dedico a De Cristofaro" - Dimitrios Sounas ... l'Avellino dove merita". Sull'esultanza: "Volevo dedicare il gol a De Cristofaro, speriamo di vederlo presto in campo". Momento decisivo: "L'importante era vincere ... 🔗msn.com

Avellino, c'è ancora voglia di vincere: si punta agli 11 successi consecutivi - È l'ultima partita ufficiale nel campionato di Lega Pro. È l'occasione per far esplodere nuovamente la festa sugli spalti del Partenio Lombardi e tra le strade ... 🔗ilmattino.it

Sounas a caccia del record personale. Eguagliata la stagione di Catanzaro - 8 gol e 3 assist in 29 presenze con la maglia dell’Avellino per Dimitrios Sounas. Gli stessi numeri dell’eccezionale annata a Catanzaro, con 32 gare in campionato. Dati importanti per il colpo ... 🔗msn.com