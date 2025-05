Us Avellino D’Agostino | Una scena bellissima ora godiamoci la festa e pensiamo al futuro

© Avellinotoday.it - Us Avellino, D’Agostino: “Una scena bellissima, ora godiamoci la festa e pensiamo al futuro” Avellino – Al termine della sfida contro il Padova, il presidente dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso della squadra, tra emozione e gratitudine. «Tante emozioni, molto bella, grande follia, grande partecipazione, molto bella» ha. 🔗 – Al termine della sfida contro il Padova, il presidente dell’US, Angelo Antonio, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso della squadra, tra emozione e gratitudine. «Tante emozioni, molto bella, grande follia, grande partecipazione, molto bella» ha. 🔗 Avellinotoday.it

Stadio, D’Agostino: “Impensabile giocare la B fuori Avellino” - Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’incontro di ieri tenuto dal padron dell’Avellino calcio, Angelo Antonio D’Agostino con il sindaco Laura Nargi per parlare della necessità di avviare a stretto giro i lavori di ristrutturazione dello Stadio Partenio, il Presidente commenta: “È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo stabilito la linea da adottare perché i tempi stringono. Abbiamo parlato con il Sindaco al fine di trovare una soluzione perché è impensabile giocare fuori dalla città di Avellino. 🔗anteprima24.it

Forza Italia rafforza la sua presenza in Campania: Angelo Antonio D’Agostino eletto Segretario Provinciale di Avellino - In occasione dell’assemblea congressuale per l’elezione del Segretario Provinciale di Avellino, Forza Italia ha vissuto una giornata di grande partecipazione e passione politica. L'evento, aperto dal Segretario Regionale Fulvio Martusciello, ha avuto come tema centrale il rafforzamento dei... 🔗avellinotoday.it

Pausa felice per l'Avellino: l'Audace Cerignola perde e il destino è in mano ai lupi. D'Agostino: "Dobbiamo vincerle tutte" - Pausa forzata nel weekend per l’Avellino, che tornerà in campo soltanto lunedì 24 marzo per affrontare il Potenza, nella gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. Una sosta obbligata, ma positiva per i lupi: la capolista Audace Cerignola ha frenato in trasferta, perdendo 2-1 sul... 🔗avellinotoday.it

Stadio, D’Agostino: “Ad agosto inizia la B. Non possiamo non giocare in casa” - “È un momento particolare per l’Avellino Calcio.” Con queste parole, il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino ha commentato ... 🔗irpinianews.it

La sindaca Nargi replica a Festa: “Parole ingenerose nei confronti dei suoi stessi assessori. Valuterò se azzerare la giunta” - "Il nostro emendamento conferma che il bilancio è congruo. Abbiamo deciso di presentarlo perché l'Us Avellino, il patron D'Agostino, ci ha prospettato una novità: l'interessamento per l'acquisto della ... 🔗corriereirpinia.it

Promozione in Serie B: Montefalcione omaggia D’Agostino con lo striscione “GRAZIE PRESIDENTE” - La promozione dell’US Avellino in Serie B ha acceso l’entusiasmo in tutta l’Irpinia. Tanti i paesi che si sono vestiti a festa, imbandierati di biancoverde, tra cori, fuochi d’artificio e tanta emozio ... 🔗irpinianews.it