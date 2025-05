Us Avellino Aiello | Mercato dopo la fine dei campionati ma l’ossatura resterà

© Avellinotoday.it - Us Avellino, Aiello: "Mercato dopo la fine dei campionati, ma l’ossatura resterà" Aiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Primativvù, soffermandosi sul momento della squadra e sulle prospettive future.Parlando della stagione in corso, Aiello ha commentato le prestazioni di alcuni singoli: “Lescano e Patierno. 🔗 Poco prima della sfida con il Padova, Marioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Primativvù, soffermandosi sul momento della squadra e sulle prospettive future.Parlando della stagione in corso,ha commentato le prestazioni di alcuni singoli: “Lescano e Patierno. 🔗 Avellinotoday.it

L'Avellino torna in campo, Biancolino ritrova Patierno. Aiello: "Un ultimo passo per raggiungere l'obiettivo" - L’Avellino torna in campo questo pomeriggio per riprendere la preparazione in vista della partita in programma sabato contro il Sorrento. La squadra di Raffaele Biancolino, dopo una lunga rincorsa, è a un passo dalla promozione in Serie B: con un punto contro i costieri, i lupi possono... 🔗avellinotoday.it

L'Avellino festeggia, Aiello: "Siamo già al lavoro per la Serie B. Puntiamo a vincere la Supercoppa" - Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, è intervenuto in conferenza al termine dell'ultima partita di campionato, vinta dai lupi con il risultato di 2-1 contro l'Altamura. Così il diesse biancoverde in sala stampa: "È stata una festa fantastica. È stato emozionante regalare una grande... 🔗avellinotoday.it

U.S. Avellino: ufficiale il rinnovo del DS Mario Aiello - L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del direttore sportivo Mario Aiello. Rinnovo ufficiale per il DS biancoverde Il dirigente biancoverde ha siglato il prolungamento del proprio rapporto con il club, firmando un accordo che lo legherà alla società fino al 30... 🔗avellinotoday.it

Avellino, Aiello: "Non abbiamo paura di nessuno. Chi critica Biancolino dice cose illogiche" - Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello nel corso ... ma i fatti gli stanno dando ragione. - conclude Aiello parlando del mercato invernale – Avevamo voglia di valorizzare la nostra ... 🔗tuttomercatoweb.com

Aiello: "Felici di aver regalato questa gioia ai tifosi. La B? Stiamo già programmando, l'obiettivo è tenere una buona ossatura della rosa". E la dedica alla compagna... - Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Altamura e la promozione in B. Queste le sue parole: "Bellissima festa, dopo l'esplosione dell ... 🔗msn.com

Aiello, un rinnovo meritato. Tra mercato e voglia di ripetersi - Altra ufficialità giunta ieri per un Avellino che non lascia nulla al caso. Un rinnovo meritato quello per il direttore sportivo Mario Aiello. E’ questo il parere dei tifosi sui social che ... 🔗msn.com