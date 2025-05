Urbanistica percorso partecipato | La fase di ascolto è importante Molti interventi sono già iniziati Siamo in sintonia con i cittadini

La realizzazione della dorsale ciclabile di via Delle Suore (Sant'Anna-Finzi), l'attivazione degli interventi di riqualificazione del parco Amendola e del Parco Pertini, l'attuazione di zone quiete davanti alle scuole in via Corni, Frescobaldi e Amundsen e dei lavori di efficientamento energetico dell'edificio pubblico Stm su strada San Cataldo. sono alcuni degli interventi proposti dai cittadini durante il percorso partecipativo 'Sei la mia città. Rigeneriamo Modena', che sono già in attuazione o previsti nel Piano Investimenti del Comune. Se per un 55% le proposte emerse dal percorso partecipato sono state selezionate dagli uffici tecnici e potranno essere scelte dagli imprenditori che presenteranno manifestazione di interesse attraverso l'Avviso pubblico 2025, anche tutte le altre proposte sono state valutate e selezionate in relazione al tipo di intervento.

