Uragano Farage sull’Inghilterra | travolti Laburisti e Conservatori

Quel che è iniziato con un successo è diventato, passo dopo passo, un percorso trionfale: Nigel Farage aveva avuto molto da festeggiare dopo che Reform Uk aveva strappato ai Laburisti, per soli 6 voti, il seggio parlamentare di Runcorn, colmano un gap di 35 punti nel voto del 2024. Ma nella giornata del 2 maggio gli esiti del contemporaneo voto amministrativo nel Regno Unito di giovedì 1 maggio sono emersi in tutta la loro ampiezza, espandendo la portata del risultato della destra nazionalista. E proiettando Farage verso il ruolo di principale oppositore nazionale a Keir Starmer, mettendo sotto pressione il primo ministro a solo dieci mesi dalla vittoria elettorale del Partito Laburista. Reform e Farage in volo Prima del voto, a livello locale il Reform era pressoché inesistente: non controllava più di 128 seggi nei consigli locali e nessuna amministrazione.

Thomas Tuchel fa un’impressione positiva sull’ex boss dell’Inghilterra Hoddle - 2025-03-25 12:53:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex boss dell’Inghilterra Glenn Hoddle crede che Thomas Tuchel abbia il nous tattico di spingere i tre leoni oltre la linea e infine vincere un po ‘di argenteria. Tuchel ha supervisionato le sue prime due partite in carica per questa pausa internazionale e, sebbene non abbia prodotto un enorme aumento dei livelli di prestazione, l’Inghilterra ha registrato vittorie semplici sull’Albania e sulla Lettonia. 🔗justcalcio.com

La marea di Farage travolge l'Inghilterra: Reform dilaga ovunque nelle amministrative - Svolta epocale per la politica britannica: Reform, il partito di destra populista guidato da Nigel Farage, mette in crisi il sistema politico tradizionale 🔗xml2.corriere.it

