Uno sviluppatore di The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered ha elogiato il team di Skyblivion

Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, ha elogiato pubblicamente il lavoro del team di Skyblivion, colossale mod sviluppata da appassionati che mira a ricreare Oblivion all’interno del motore grafico di Skyrim. Durante un episodio della serie Developer Spotlight pubblicato sui canali ufficiali di Bethesda, Lee ha dichiarato: “Anche se ho lavorato su Oblivion: Remastered, sono comunque entusiasta per Skyblivion. Penso che quello che stanno facendo sia davvero speciale.”Questo gesto di stima ha colpito positivamente la community, soprattutto perché arriva in un momento delicato: il lancio a sorpresa di Oblivion Remastered ha infatti causato alcuni problemi agli studi indie che si sono trovati improvvisamente a competere con un colosso imprevisto. 🔗 In un’epoca in cui le opere fan-made vengono spesso ignorate oppure ostacolate dai grandi publisher, Bethesda mostra un raro segnale di apertura e rispetto. Dan Lee, lead developer di The4:, hapubblicamente il lavoro deldi, colossale mod sviluppata da appassionati che mira a ricreareall’interno del motore grafico di Skyrim. Durante un episodio della serie Developer Spotlight pubblicato sui canali ufficiali di Bethesda, Lee ha dichiarato: “Anche se ho lavorato su, sono comunque entusiasta per. Penso che quello che stanno facendo sia davvero speciale.”Questo gesto di stima ha colpito positivamente la community, soprattutto perché arriva in un momento delicato: il lancio a sorpresa diha infatti causato alcuni problemi agli studi indie che si sono trovati improvvisamente a competere con un colosso imprevisto. 🔗 Game-experience.it

