Università eCampus | Percorsi sul Sostegno Art 6 e 7 per triennalisti e abilitati all’estero

Con la pubblicazione dei decreti relativi all'attivazione dei percorsi di specializzazione su Sostegno destinati ai docenti con tre anni di servizio su posto specifico (Decreto Ministeriale 75 del 24 aprile 2025, comprensivo di allegato A e B) e agli specializzati all'estero (Decreto Interministeriale 77 del 24 aprile 2025), l'Università eCampus informa che sarà presto possibile.

Corsi INDIRE sostegno, Pittoni (Lega): “L’ente non è un’università, ma rappresenta un’opzione aggiuntiva per i percorsi” - "Indire non è un'università, di conseguenza non può erogare titoli universitari. Costituirà comunque un'ulteriore struttura a disposizione dei corsi di specializzazione dei docenti sul sostegno. Unica differenza: l'utilizzo del titolo esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione. Per il resto non cambia nulla. Varrà cioè per tutte le finalità connesse al sistema di istruzione: concorsi, graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 2024/25 e TFA sostegno IX ciclo, Università chiedono deroga a incompatibilità - Incompatibilità tra TFA sostegno X ciclo e Percorsi abilitanti per disciplina nella scuola secondaria di cui al DCPM 4 agosto 2023: trattandosi di due percorsi a frequenza obbligatoria, o si sceglie l'uno o si sceglie l'altro. E per i vincitori di concorso PNRR1 che si trovano in questa situazione, obbligati al conseguimento dei CFU per non far decadere il contratto, la scelta diventa quasi obbligata. 🔗orizzontescuola.it

Percorsi INDIRE, Università e TFA sostegno: quando iniziano? - Con la pubblicazione dei decreti attuativi del 31 maggio 2024, relativi all’articolo 6 del decreto PNRR 2, cresce l’attesa tra i docenti per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno, sia quelli gestiti da INDIRE che quelli affidati alle Università. Tuttavia, nonostante l’interesse immediato suscitato dalla novità normativa, le tempistiche ufficiali restano ancora indefinite. Anche […] The post Percorsi INDIRE, Università e TFA sostegno: quando iniziano? first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

