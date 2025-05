Un'Inter senza Lautaro è possibile | la speranza "come Leao" per il Barcellona

Inter che scenderà in campo questa sera a partire dalle 20.45 allo Stadio San Siro avrà una grossa fetta di testa e di. 🔗 Il Verona nel mezzo. L`che scenderà in campo questa sera a partire dalle 20.45 allo Stadio San Siro avrà una grossa fetta di testa e di. 🔗 Calciomercato.com

Scappa senza pagare il conto: a saldare ci pensano Lautaro e la compagna del colpevole - Lo hanno pagato il conto all'osteria Din don dan di Corbetta, nel milanese. E anche due volte: la prima grazie alla generosità del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, l'altra invece è merito della compagna del cliente scappato lasciando un debito di 100 euro. 🔗tgcom24.mediaset.it

La dem De Micheli: “Una sintesi è possibile anche senza congresso” - Paola De Micheli, Pd dicono che lei sia uno dei ‘pontieri interni’ in cerca di una sintesi. “Si deve ricomporre una frattura che c’è stata – e le ragioni sono note – ma occorre ritrovare l’unità, perché si è aperta una stagione nuova. Viviamo in un mondo senza i punti di riferimento di prima, è cambiato il rapporto con gli Usa, c’è un’Europa che prova a essere diversa. Una difesa comune ha tempi lunghi ma può aprire ad altre conquiste europee: politica estera comune, fine del diritto di veto, un assetto federale”. 🔗quotidiano.net

Lotta Scudetto Napoli Inter, Aldo Serena: «Lautaro sta attraversando un momento difficile, Lukaku senza Kvara è più centrale» - Lotta Scudetto tra Napoli e Inter, le parole di Aldo Serena sul momento che stanno vivendo Lautaro Martinez e Romelu Lukuku Aldo Serena in una intervista a Il Mattino ha parlato della Lotta Scudetto che vede protagoniste Napoli e Inter. Di seguito le sue parole in particolare confrontando i due attaccanti: Lautaro Martinez e Romelu […] 🔗calcionews24.com

Com’è andata l’Inter senza Lautaro Martinez: numeri sorprendenti, Inzaghi può sperare verso il Barcellona - Difficilmente Lautaro Martinez sarà in campo per il ritorno di Champions League di martedì 6 maggio a San Siro tra Inter e Barcellona dopo che il capitano dei nerazzurri. 🔗msn.com

Inter-Verona: spremere Thuram o sperimentare una nuova coppia, senza Lautaro queste le alternative per Inzaghi - Lautaro è infortunato, contro il Verona Inzaghi deve decidere se spremere Thuram: se lui non giocasse, l'Inter schiererebbe una coppia d’attacco inedita in campionato ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, da Lautaro come Milito alla difesa: perché sognare il Triplete è possibile - Bologna, Milan in Coppa Italia, Roma e poi la prima della due gare con il Barcellona. I prossimi quindici giorni saranno quelli della verità per l’Inter di Simone Inzaghi, ancora in corsa su ... 🔗corrieredellosport.it