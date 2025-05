Unieuro Forlì ai playoff A2 | sfida contro Cividale con la testa di serie numero 5

© Sport.quotidiano.net - Unieuro Forlì ai playoff A2: sfida contro Cividale con la testa di serie numero 5 Unieuro, a seguito del sesto posto finale all'ultimo respiro della regular season dopo la gara persa a Cento (quando un successo le sarebbe valso la quarta posizione), affronterà i playoff con la testa di serie numero 5 nella sfida contro Cividale che dovrebbe prendere il via domenica 11 con gara1 in Friuli.Andando indietro negli anni e partendo dalla stagione 201516, vale a dire dalla prima annata dove, dopo la riforma dei campionati, vennero creati due gironi di A2, ci accorgiamo che sono state cinque le formazioni che pur partendo con la testa di serie numero 5 hanno compiuto un cammino positivo nei playoff e in un caso persino trionfale.Nel campionato 201617 a compiere un vero e proprio exploit fu la Fortitudo Bologna, che l'anno prima nel 2015 era tornata in A2 e, partendo invece con la testa di serie numero 7, aveva raggiunto la finale persa contro Brescia dopo aver eliminato, sempre con lo svantaggio del fattore campo, Agropoli, Agrigento e Treviso.

Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna un derby che vale i playoff. Martino: "Magro sarà dalla partita" - Unieuro Arena prossima al sold out, preziosi punti in palio e soprattutto la sfida delle sfida, il derby. Si può riassumere così la sfida valida per la 36° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 tra Unieuro Forlì e Flats Service Fortitudo Bologna. Classifica alla mano un... 🔗forlitoday.it

Unieuro Forlì batte Valtur Brindisi e si qualifica ai playoff con una vittoria decisiva - Unieuro Forlì 78 Valtur Brindisi 70 UNIEURO FORLÌ: Parravicini 8 (2/4 da 3), Cinciarini 5 (1/4, 0/5), Tavernelli 10 (1/1, 2/3), Gaspardo 6 (3/7, 0/2), Perkovic 19 (5/9, 2/4), Pascolo 2 (1/3), Magro (0/1), Del Chiaro 6 (3/4), Pollone 6 (2/3 da 3), Sanviti, Errede, Harper 16 (3/6, 3/5). All.: Martino. VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Brown 15 (4/11, 1/4), Laquintana 7 (2/8, 1/1), Arletti 9 (1/1, 2/3), Del Cadia 8 (4/7), Vildera 6 (2/6), Fantoma 4 (2/3), Ogden 9 (2/7, 1/2), Radonjic 5 (1/2, 1/2), Calzavara 7 (1/6, 1/4). 🔗sport.quotidiano.net

Unieuro Forlì: Vittoria Cruciale contro Fortitudo per i Playoff - La vittoria dell’Unieuro contro la Fortitudo ha permesso ai forlivesi di fare un importante passo avanti verso la qualificazione diretta ai playoff senza essere coinvolta negli spareggi dei play-in a cui accederanno le sei squadre dall’8° al 13° posto. Il passo avanti è stato importante ma non ancora matematico. Oggi Forlì è quarta con 44 punti a -2 da Cantù terza (a -6 da Rimini, irraggiungibile), ma soprattutto a +2 sul terzetto a quota 42 formato da Verona, Rieti e Cividale e +4 sulla coppia Milano e Fortitudo che si trova a 40. 🔗sport.quotidiano.net

