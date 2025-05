UNICEF Sudan | civili intrappolati bambini a rischio per le violenze nel Darfur

UNICEF in Sudan Sheldon Yett: Preoccupati per i civili intrappolati a Zamzam3 maggio 2025 – "Con l'intensificarsi dei combattimenti in Darfur (Sudan), i bambini stanno sopportando il peso di una catastrofe umanitaria sempre più grave. Nelle ultime tre settimane, migliaia di bambini e famiglie sono stati costretti a fuggire dalle loro case – molti per la seconda o terza volta – alla ricerca di un senso di sicurezza sfuggente". Cosi h esordito in una nota il Rappresentante dell'UNICEF in Sudan Sheldon Yett"L'escalation dei combattimenti dall'11 aprile ha provocato centinaia di morti e un esodo di massa di civili da Al Fasher e dai campi di Abu Shouk e Zamzam. Circa 150.000 persone hanno cercato rifugio ad Al Fasher, ammassandosi in edifici incompiuti, scuole o riparandosi sotto gli alberi,ma ancora esposti ai continui bombardamenti e senza accesso ad acqua sicura, cibo o assistenza sanitaria.

UNICEF/Sudan: 825.000 bambini intrappolati dal conflitto nei campi per sfollati interni di Al Fasher e Zamzam - Nel Darfur Settentrionale sono più di 457.000 bambini colpiti da malnutrizione acuta, di cui quasi 146.000 affetti da malnutrizione acuta grave (SAM), la forma più letale. 27 marzo 2025 – Dall’inizio dell’anno, le gravi violazioni contro i bambini sono aumentate in tutti gli Stati sudanesi del Darfur, con 110 violazioni verificate solo nel Darfur Settentrionale e uno sconcertante aumento dell’83% delle vittime tra i bambini in Sudan rispetto al primo trimestre del 2024. 🔗puntomagazine.it

In Sudan si rischia un’ecatombe. Per l’Unicef nel Paese sconvolto dalla guerra civile ci sono quindici milioni di bambini che necessitano di assistenza - Con la guerra civile in Sudan che entra nel suo terzo anno, a pagare il prezzo più alto sono i bambini. Secondo quanto riferito dall’Unicef, che non esita a definire questo conflitto come la più grave emergenza attualmente in corso, negli ultimi 12 mesi il numero di minorenni che hanno bisogno di assistenza umanitaria è raddoppiato, passando dai 7,8 milioni dell’inizio del 2023 agli oltre 15 milioni di oggi. 🔗lanotiziagiornale.it

Più di duecento civili uccisi dai paramilitari nello stato del Nilo Bianco, in Sudan - Più di duecento civili sono stati uccisi negli ultimi tre giorni negli attacchi dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) nello stato del Nilo Bianco, nel sud del Sudan, ha affermato un gruppo di avvocati per la democrazia. Leggi 🔗internazionale.it

