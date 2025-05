Unconditional Love | il Forum Palermo celebra la festa della mamma con un' installazione

Un'installazione, dal titolo "Unconditional Love", per celebrare con un selfie l'amore verso la propria mamma. Sabato 11 e domenica 12 maggio (dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20) mamme e figli potranno recarsi al Forum, in piazza Fashion, e scattare una foto che li ritrae insieme.

