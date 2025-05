Un' anziana bloccata in ascensore il guano mai rimosso | ancora disagi alla Torre Raffaello

ancora disagi per gli abitanti della Torre Raffaello: giovedì mattina, a tre giorni dal crollo del controsoffitto nel pianerottolo del quindicesimo piano, i Vigili del Fuoco sono dovuti tornare al civico 74, questa volta in compagnia di un'ambulanza, per liberare una inquilina di 75 anni rimasta bloccata in ascensore.

Partorisce in ambulanza e poi rimane bloccata nell’ascensore dell’ospedale di Lodi - Nella notte tra lunedì e martedì una donna ha partorito in ambulanza, nel tragitto da casa all'ospedale di Lodi. Una volta arrivata, la neo-mamma è rimasta bloccata insieme al suo bambino nell'ascensore che la stava portando al reparto ostetricia, ma è stata liberata grazie all'intervento dei vigili del fuoco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Brescia, nuova emergenza alla Torre Raffaello: una residente resta bloccata in ascensore per quasi un’ora - Brescia, 2 maggio 2025 – Non si ferma l’emergenza alla Torre Raffaello dell’Aler: a soli tre giorni dal crollo del controsoffitto al quindicesimo piano, nella mattinata del primo maggio una donna di 75 anni è rimasta intrappolata nell’ascensore per almeno 45 minuti, senza riportare ferite ma cadendo in preda al panico. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza e fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale, poiché la donna si è solamente spaventata. 🔗ilgiorno.it

Brescia, controsoffitto crollato in ascensore: tutta colpa del guano dei piccioni - Brescia – Paura lunedì mattina per chi vive nella grande torre Raffaello, a San Polo, in particolare al 15° piano. A cedere è stata una porzione del controsoffitto nel vano ascensori dell’edificio di via Raffaello 74, gestito da Aler. Non ci sono stati feriti. La causa del cedimento è l’invasione dei piccioni. Secondo i tecnici di Aler il peso del guano accumulato nell’intercapedine avrebbe compromesso la struttura. 🔗ilgiorno.it

Torre Raffaello, dopo il crollo un’anziana resta bloccata in ascensore - I Vigili del fuoco l’hanno liberata in circa 45 minuti. La denuncia di «Diritti per tutti»: «Situazione inaccettabile» ... 🔗giornaledibrescia.it

Prigioniera dell’ascensore. Ancora paura nella torre - Brescia, brutta avventura per una donna di 75 anni bloccata per 45 minuti . Allarme tre giorni dopo il crollo di un controsoffitto al quindicesimo piano. 🔗msn.com

Bloccata in ascensore per 45 minuti alla Torre Raffaello - Nuovi problemi per gli abitanti della Torre Raffaello di proprietà dell’Aler a San Polo. A distanza di soli tre giorni dalla tragedia rischiata con il crollo del controsoffitto nel pianerottolo al qui ... 🔗brescia.corriere.it