Un’altra vittima a Pierantonio Impatto tra una moto e la Jeep Muore Marco Cecchetti 54 anni

© Lanazione.it - Un’altra vittima a Pierantonio. Impatto tra una moto e la Jeep. Muore Marco Cecchetti, 54 anni motociclista altotiberino sulle strade in questi giorni tragici. Dopo gli incidenti che sono costati la vita il Primo Maggio a Roberto Fiorucci e Mario Domingo Moscato, entrambi di Città di Castello, ieri, è morto nello scontro con un’autovettura Marco Cecchetti 54 anni, analista - programmatore originario di Monte Santa Maria Tiberina dove era tuttora residente.Il sinistro è accaduto intorno alle 17 a pochi chilometri da Pierantonio, all’altezza di un incrocio tra la vecchia Tiberina 3 bis ed una strada secondaria che conduce a Colle del Sole. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i Carabinieri di Umbertide, un’ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco di Città di Castello, supportati dall’elisoccorso Nibbio, il quale purtroppo, dopo essere atterrato in un campo, è ripartito vuoto. 🔗 Ancora il sangue di unciclista altotiberino sulle strade in questi giorni tragici. Dopo gli incidenti che sono costati la vita il Primo Maggio a Roberto Fiorucci e Mario Domingo Moscato, entrambi di Città di Castello, ieri, è morto nello scontro con un’autovettura54, analista - programmatore originario di Monte Santa Maria Tiberina dove era tuttora residente.Il sinistro è accaduto intorno alle 17 a pochi chilometri da, all’altezza di un incrocio tra la vecchia Tiberina 3 bis ed una strada secondaria che conduce a Colle del Sole. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i Carabinieri di Umbertide, un’ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco di Città di Castello, supportati dall’elisoccorso Nibbio, il quale purtroppo, dopo essere atterrato in un campo, è ripartito vuoto. 🔗 Lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Ne vedremo delle belle” chiude in anticipo: Maria De Filippi miete un’altra vittima - News Tv. “Ne vedremo delle belle” chiude. Il talent show condotto da Carlo Conti chiude in anticipo. Il programma non ha mai retto al confronto con “Amici” di Maria De Filippi. L’ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile 2025. (Continua…) Leggi anche: Carlo Conti chiude tutto: l’annuncio a sorpresa poco fa Leggi anche: “Te lo tiro in testa”. “Ne vedremo delle belle”, le due Vip ad un passo dalla rissa Le parole di Carlo Conti È stato Carlo Conti stesso ad annunciare la chiusura di “Ne vedremo delle belle” a LaPresse: “Visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato ... 🔗tvzap.it

Due tragedie in poche ore sulle montagne dell’Alto Adige: un’altra vittima - L’Alto Adige è stato teatro di due tragici incidenti in montagna nel giro di poche ore. Dopo la scomparsa dell’ex sindaco di Scena, Luis Kröll, deceduto nella notte a Innsbruck, un altro alpinista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla Punta d’Oberettes, in Val Venosta. La caduta in Val Venosta Il secondo incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, quando un uomo di 50 anni è precipitato per circa 300 metri da una cresta situata a circa 3. 🔗thesocialpost.it

Assolta altra «vittima» di Amara: «Il fatto non sussiste» - Per la Corte d’Appello di Roma Nicola Russo, ex magistrato del Consiglio di Stato accusato dal faccendiere, non ha pilotato sentenze. Continua a leggere 🔗laverita.info

Cosa riportano altre fonti

Un’altra vittima a Pierantonio. Impatto tra una moto e la Jeep. Muore Marco Cecchetti, 54 anni; Tragico incidente tra Umbertide e Pierantonio: muore motociclista 55enne; Altro drammatico incidente in Altotevere, moto contro auto: muore 55enne; Incidente a Canneto sull’Oglio, schianto frontale tra due auto: morto un 58enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia