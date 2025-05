Unahotels pronta alla sfida contro Trento | focus difensivo e ritorno di Faried

© Ilrestodelcarlino.it - Unahotels pronta alla sfida contro Trento: focus difensivo e ritorno di Faried contro Trento una delle squadre più particolari e continue della stagione – commenta Priftis - hanno grandi giocatori di uno contro uno in attacco, ma hanno grandi qualità anche lontano dalla palla. Fanno tutto ad una grande velocità e dobbiamo avere un grande focus difensivo, senza mollare un attimo la concentrazione perché possono creare subito un vantaggio e punirti".Poi il coach biancorosso entra nei dettagli: "Dobbiamo essere più svegli e intelligenti rispetto alle volte passate, soprattutto quando useranno situazioni tattiche particolari con Niang in campo". Le squadre si conoscono bene perché si sono già affrontate sia all'andata che alle Final Eight di Coppa Italia a febbraio, ma Reggio è sempre uscita sconfitta: "È vero – analizza il tecnico ellenico - ma siamo sempre stati competitivi e abbiamo giocato un basket consistente, poi in Coppa gli episodi hanno deciso il finale".

