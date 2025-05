Una valanga travolge quattro alpinisti sul monte Cabianca | interviene l’elisoccorso

© Bergamonews.it - Una valanga travolge quattro alpinisti sul monte Cabianca: interviene l’elisoccorso monte Cabianca, quando una valanga li ha sorpresi. quattro alpinisti sono sono stati travolti dalla neve nella mattina di sabato 3 maggio, nel territorio del comune di Carona.L’allarme è stato lanciato intorno alle 9:30 e ha coinvolto in totale quattro persone (tra cui un uomo e una donna di 33 anni), che erano presenti nell’area e stavano risalendo la montagna dal canale nord.Solo una delle persone ha avuto bisogno di ricevere assistenza immediata: non è comunque rimasta ferita in modo grave, essendo stata ricoverata in codice giallo.Per recuperarla, è stato necessario l’intervento degli elicotteri di Areu, alzatisi in volo da Sondalo e da Bergamo, insieme a un’ambulanza, un’automedica, i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri di Zogno. 🔗 Carona. Si trovavano sul versante nord del, quando unali ha sorpresi.sono sono stati travolti dalla neve nella mattina di sabato 3 maggio, nel territorio del comune di Carona.L’allarme è stato lanciato intorno alle 9:30 e ha coinvolto in totalepersone (tra cui un uomo e una donna di 33 anni), che erano presenti nell’area e stavano risalendo la montagna dal canale nord.Solo una delle persone ha avuto bisogno di ricevere assistenza immediata: non è comunque rimasta ferita in modo grave, essendo stata ricoverata in codice giallo.Per recuperarla, è stato necessario l’intervento degli elicotteri di Areu, alzatisi in volo da Sondalo e da Bergamo, insieme a un’ambulanza, un’automedica, i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco di Bergamo e i carabinieri di Zogno. 🔗 Bergamonews.it

