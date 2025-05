Una Silicon Valley per l’AI ponte tra Europa Africa e America

© Ilfoglio.it - Una Silicon Valley per l’AI, ponte tra Europa, Africa e America Africa”. Stando alle parole del Ministero, “l’AI Hub for Sustainable Deve. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 29 aprile è stata aperta la call “AI Hub per l’”. Stando alle parole del Ministero, “Hub for Sustainable Deve. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le Big-tech strizzano l’occhio a Trump. E la Silicon Valley sogna il rilancio - L’America della seconda presidenza Trump è più divisa che mai. Le strade della Silicon Valley, tradizionalmente roccaforte di progressismo e innovazione, sono oggi un crocevia di tensioni politiche che rispecchiano la spaccatura del Paese. Coloro che hanno votato per Donald Trump (e ce ne sono anche qui) applaudono l’esercizio di democrazia e la rapidità con cui il nuovo mandato presidenziale sta portando avanti le promesse della campagna elettorale. 🔗quotidiano.net

Scontro tra giganti. L’Australia sfida la Silicon Valley che chiama in causa Trump - Le grandi aziende tecnologiche americane stanno facendo pressioni sull’amministrazione Trump affinché vengano adottate misure che inducano l’Australia a rivedere le sue politiche regolatorie in materia di social media e piattaforme di streaming. La Computer and Communications Industry Association (CCIA), che rappresenta oltre 20 giganti del settore tecnologico – tra cui Meta, Google, Apple, Amazon e X – ha presentato una formale istanza all’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. 🔗formiche.net

Palantir, il libro che comanda alla Silicon Valley di imbracciare le armi - Lo ha scritto Alex Karp, il co-fondatore di Palantir, colosso della data intelligence che con la sicurezza nazionale ha già molto a che fare 🔗wired.it

Se ne parla anche su altri siti

Una Silicon Valley per l’AI, ponte tra Europa, Africa e America; VivaTech 2025: l'Europa dell'innovazione riunita a Parigi; La lezione della Silicon Valley e il momento «Olivetti» per l' Europa; Usa. Zuckerberg contro l’Ue: la Silicon Valley dichiara guerra a Bruxelles. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una Silicon Valley per l'AI, ponte tra Europa, Africa e America - Roma ospiterà l’AI Hub per l’Africa: una piattaforma per l’innovazione sostenibile che connette i talenti africani alla Silicon Valley, con arte, tecnologia e sviluppo al centro del Piano Mattei ... 🔗ilfoglio.it

Successo WMF in Silicon Valley: aperto il ponte strategico Italia-USA per l’innovazione - (Adnkronos) - Si è concluso con grande successo il primo evento del WMF in Silicon Valley: presenti oltre ... Intebridge e numerosi altri in arrivo da USA, Europa, Medio Oriente e Asia. 🔗msn.com

Il ponte ricostruito tra Usa e Europa - Ha ricostruito il ponte tra Stati Uniti e Europa bombardato da Trump come non era mai successo in ottant'anni. Vedremo adesso come vi scorrerà il traffico. 🔗ilmattino.it