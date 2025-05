Una serata con Pirandello | domenica ripartono gli Inimitabili di Sylos Labini Ospiti d’eccezione Lavia e Buttafuoco video

© Secoloditalia.it - Una serata con Pirandello: domenica ripartono gli “Inimitabili” di Sylos Labini. Ospiti d’eccezione, Lavia e Buttafuoco (video) serata su Rai3, la seconda stagione di ‘Inimitabili’, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Sylos Labini che racconta le vite di quattro personaggi straordinari. Protagonista della prima puntata sarà Luigi Pirandello, il drammaturgo dell’identità smarrita, figura complessa e visionaria, capace di anticipare le grandi crisi del Novecento e di lasciare un segno indelebile nella letteratura e nel teatro mondiale.serata Pirandello su Rai3 domenica in seconda serata“Con Pirandello festeggio 30 anni di carriera – ha rivelato il conduttore – che è drammaturgo e regista-. Il mio debutto fu proprio nel 1995 al fianco di Alida Valli in ‘Questa sera si recita a soggetto’ per la regia di Peppino Patroni Griffi. Nei miei nuovi Inimitabili ci saranno anche Arturo Toscanini, Oriana Fallaci e Curzio Malaparte, personaggi che hanno lasciato un segno eterno nella cultura italiana e internazionale”. 🔗 Parte domani, in secondasu Rai3, la seconda stagione di ‘’, il programma di Rai Cultura condotto da Edoardoche racconta le vite di quattro personaggi straordinari. Protagonista della prima puntata sarà Luigi, il drammaturgo dell’identità smarrita, figura complessa e visionaria, capace di anticipare le grandi crisi del Novecento e di lasciare un segno indelebile nella letteratura e nel teatro mondiale.su Rai3in seconda“Confesteggio 30 anni di carriera – ha rivelato il conduttore – che è drammaturgo e regista-. Il mio debutto fu proprio nel 1995 al fianco di Alida Valli in ‘Questa sera si recita a soggetto’ per la regia di Peppino Patroni Griffi. Nei miei nuovici saranno anche Arturo Toscanini, Oriana Fallaci e Curzio Malaparte, personaggi che hanno lasciato un segno eterno nella cultura italiana e internazionale”. 🔗 Secoloditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Weekend caldo e soleggiato, ma domenica ripartono le piogge in Veneto - «L’anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo centrale verrà ben presto smantellato da una depressione atlantica che nel corso del weekend guadagnerà strada verso est, fino a raggiungere l’Italia». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i... 🔗veronasera.it

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 27 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Domenica 27 Aprile 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. 🔗comingsoon.it

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 16 Febbraio, in prima serata - Stasera in TV, Domenica 16 Febbraio 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. 🔗comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

Una serata con Pirandello: domenica ripartono gli Inimitabili di Sylos Labini. Ospiti d'eccezione, Lavia e Buttafuoco (video). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 27 Aprile, in prima serata - Nella serata di ieri, domenica 27 aprile 2025, gli ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 5.572.000 spettatori e il 30.1%. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint ... 🔗informazione.it