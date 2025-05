Una protesta radicale e corale | petardi striscioni e una selva di fischi contro la Lega

© Lecceprima.it - Una protesta radicale e corale: petardi, striscioni e una selva di fischi contro la Lega

Lega Seria A da parte dei tifosi giallorossi. Ci sarà un prezzo da pagare. 🔗 LECCE – La partita tra Lecce e Napoli, terminata sul campo con la vittoria dei partenopei con il risultato di 1 a 0, è anche quella che sarà ricordata per la più plateale e forte contestazione di sempre nei confronti dellaSeria A da parte dei tifosi giallorossi. Ci sarà un prezzo da pagare. 🔗 Lecceprima.it

Protesta dei tifosi del Lecce: lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli - Tempo di lettura: < 1 minutoLecce-Napoli è ripresa, dopo 5? di stop, dopo il ripetuto lancio in campo di petardi e fumogeni da parte dei tifosi salentini in aperta protesta nei confronti della Lega di A. L’arbitro Massa al 7? è stato costretto a interrompere il match ripreso dopo che è stata riparata la rete. L'articolo Protesta dei tifosi del Lecce: lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

USA: il senatore Cory Booker protesta contro le politiche di Trump palando per oltre 24 ore - Negli USA, il senatore democratico Cory Booker protesta contro le politiche di Trump palando per oltre 24 ore. Booker entra nella storia con l’intervento più lungo di sempre al Senato americano. USA: il senatore democratico Cory Booker protesta contro le politiche di Trump Il senatore democratico del New Jersey, Cory Booker, ha battuto il record […] 🔗periodicodaily.com

Conte protesta per il campo "non bagnato" del Venezia, ma le immagini smentiscono VIDEO - Antonio Conte non ha gradito il brutto pareggio ottenuto, nel lunch match domenicale della 29esima giornata di Serie A, sul campo del Venezia.... 🔗calciomercato.com

Una protesta radicale e corale: petardi, striscioni e una selva di fischi contro la Lega - Incandescente l’atmosfera al Via del Mare a ridosso del fischio d’inizio e nei primi minuti di gioco. Tra il ricordo di Graziano Fiorita e la rabbia per la gestione della gara di Bergamo, rinviata di ... 🔗lecceprima.it

Protesta degli studenti dell’Einaudi: lanci di uova, fumogeni, petardi esplosi. Professore lievemente ferito - Correggio Lanci di uova, fumogeni, petardi esplosi e un professore lievemente ... di far sentire la propria voce anche attraverso una protesta pubblica davanti all’istituto. 🔗msn.com

Protesta contro Cpr Torino, lanciate palle da tennis e petardi - La protesta di oggi pomeriggio è promossa da ... dentro la struttura e le forze dell'ordine schierate. Esplosi anche petardi e fuochi artificiali. "I cpr si chiudono col fuoco, si chiudono ... 🔗ansa.it