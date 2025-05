Una nuova avventura

W il treno e in bocca al lupo ad Arenaways per la nuova avventura - MoroniSono stato invitato da Arenaways per il viaggio inaugurale della Cuneo-Saluzzo-Savigliano, linea ferroviaria chiusa da tredici anni e finalmente riaperta grazie a questa impresa ferroviaria, Arenaways. Arenaways: marchio di proprietà di Longitudine Srl, impresa ferroviaria fondata a Torino nel 2021 da un pool di investitori con oltre trent’anni di esperienza nel settore, per potenziare e migliorare la mobilità dei cittadini. 🔗ilgiorno.it

Zidane, vicina la nuova avventura in panchina: ecco quando tornerà - Le ultime sul futuro di Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, sul possibile ritorno in panchina. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da L’Équipe, Zinedine Zidane sarebbe sempre più vicino alla panchina della Francia. Didier Deschamps ha infatti già annunciato l’addio alla nazionale transalpina dopo il Mondiale del 2026 ed avrebbe indicato proprio […] 🔗calcionews24.com

Nuova avventura per Elisabetta Canalis: rientrata a Milano per un misterioso progetto - Per anni l’abbiamo ammirata come testimonial delle raffinate collezioni di Intimissimi, ma ora sembra che qualcosa stia per cambiare. Elisabetta Canalis, showgirl, modella e attrice nata in Sardegna nel 1978, potrebbe presto legare la sua immagine a un nuovo brand di lingerie. Un nuovo capitolo nella sua carriera Da tempo Elisa ha costruito la sua vita negli Stati Uniti, dove ha formato una famiglia con il chirurgo Brian Perri. 🔗dayitalianews.com

È stata annunciata una nuova storia del Gruffalò: i bambini stravedono per questo libro - Per la prima volta dopo oltre due decenni, Il Gruffalò, amatissimo protagonista di storie per bambini, tornerà sugli scaffali delle librerie con una nuova avventura. Lo ha confermato l'editore di ... 🔗esquire.com

Isola dei Famosi, i naufraghi della nuova stagione: da Omar Fantini ad Antonella Mosetti, chi sono - L'Isola dei Famosi sta per cominciare. Annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali. Nel nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, che ha confermato anche la presenza di Simona Ventura ... 🔗leggo.it

Nuova avventura per Chiellini: avviata la collaborazione con la piattaforma Skillset - Giorgio Chiellini intraprende una nuova avventura nel mondo del calcio, stavolta in veste diversa. L’ex difensore e attuale dirigente della Juventus ha annunciato una collaborazione ... 🔗tuttojuve.com