Una lotteria per donare un cane guida a una signora cieca

I Lions hanno a cuore i ciechi: hanno un proprio centro di addestramento cani guida a Limbiate, ma il percorso di addestramento di ogni cane costa molti soldi che spesso un cieco non riesce a pagare. A quel punto i Lions Club diventano "sponsor" dei ciechi che fanno richiesta. Il Club Ravenna.

“Io, non vedente, e l’odissea per un cane guida”. Alle scuole mancano fondi, liste d’attesa fino a tre anni - “Quando sento parlare di cani guida dai miei occhi irreversibilmente rovinati da alcuni oculisti maldestri scende un ulteriore velo di sangue amaro: un disabile visivo deve infatti attendere almeno tre anni per ricevere un cane che lo possa assistere”. Sono le dolorose parole di un cittadino bergamasco, non vedente da circa due anni. Dopo avergli tolto la vista, lo scorso anno il destino gli ha strappato anche l’affetto della sua cagnolina. 🔗bergamonews.it

Una lotteria per donare un cane guida a una signora cieca; Una lotteria per donare un cane guida: domenica 11 maggio a Marina di Ravenna la consegna alla signora Wilma; Lions. Una lotteria per dotare di un cane guida una persona cieca; Un cane guida per un non vedente. 🔗Cosa riportano altre fonti

Una lotteria per donare un cane guida: domenica 11 maggio a Marina di Ravenna la consegna alla signora Wilma - Un cane guida per restituire autonomia e speranza a una persona non vedente. È questo l’obiettivo dell’iniziativa benefica promossa dal Lions Club Ravenna ... 🔗ravennanotizie.it

Lions Club Ravenna Host: una lotteria per donare un cane guida a una signora cieca - I Lions hanno a cuore i ciechi: hanno un proprio centro di addestramento cani guida a Limbiate, ma il percorso di addestramento di ogni cane costa molti soldi che spesso un cieco non riesce a pagare. 🔗ravennawebtv.it

'Un amico per la vi(s)ta': una lotteria per donare cani guida ai non vedenti - Donare un cane guida è un traguardo ambizioso ... L'estrazione e la consegna dei premi della lotteria si terrà domenica 25 maggio alle ore 20.30 in Piazza Ciaia a Fasano. L'elenco dei biglietti ... 🔗osservatoriooggi.it