una grande bergamo che attende le sue regole

ITALIA. Nell'attesa della «Grande Bergamo», Bergamo torna ad essere più Grande. L'analisi dei dati Istat conferma quanto già evidente da anni, il capoluogo ha ripreso a crescere (oltre 3.000 abitanti in un decennio, ora sono stabilmente sopra quota 120mila), la cosa semmai nuova è la frenata dell'hinterland che complessivamente aumenta sì i suoi abitanti ma in modo quasi residuale e con un dato di crescita percentuale inferiore anche a quello della provincia.

