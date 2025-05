Una giornata storica per Montemurlo terra di grande fatica

© Lanazione.it - "Una giornata storica per Montemurlo terra di grande fatica" Montemurlo è stata una grande festa per chiedere un lavoro buono, giusto e sicuro per tutti. La giornata si è aperta la mattina in piazza della Repubblica con una delle tre manifestazioni nazionali, promosse dai sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, che ha visto l’intervento del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Una piazza, colorata con i palloncini azzurri, verdi e rossi, come i colori delle tre sigle sindacali, ha accolto senza alcun problema l’arrivo dei manifestanti. grande la soddisfazione del sindaco Simone Calamai che ha salutato i presenti dal palco del Primo Maggio, sistemato proprio all’ingresso del parco urbano, che faceva da quinta ’verde’."Sono felice che tutta la manifestazione si sia svolta serenamente senza problemi - ha detto Calamai -. 🔗 Il 1 maggio aè stata unafesta per chiedere un lavoro buono, giusto e sicuro per tutti. Lasi è aperta la mattina in piazza della Repubblica con una delle tre manifestazioni nazionali, promosse dai sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, che ha visto l’intervento del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Una piazza, colorata con i palloncini azzurri, verdi e rossi, come i colori delle tre sigle sindacali, ha accolto senza alcun problema l’arrivo dei manifestanti.la soddisfazione del sindaco Simone Calamai che ha salutato i presenti dal palco del Primo Maggio, sistemato proprio all’ingresso del parco urbano, che faceva da quinta ’verde’."Sono felice che tutta la manifestazione si sia svolta serenamente senza problemi - ha detto Calamai -. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

Fregene, una giornata “Tra terra e mare” dedicata alla pulizia della spiaggia - Fregene, 13 marzo 2025- Lunedì 17 marzo si terrà un’importante iniziativa ecologica a Fregene, “Tra terra e mare”, dedicata alla pulizia della spiaggia del Villaggio dei Pescatori. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, nasce con l’obiettivo di educare e sensibilizzare, soprattutto i giovani, all’importanza della responsabilità ecologica e al rispetto della natura. La giornata vede la partecipazione degli alunni degli I. 🔗ilfaroonline.it

Scampia, al via la demolizione della Vela Gialla: “Giornata storica per Napoli” - Immagine di repertorio. A Napoli sono iniziate le operazioni di abbattimento della Vela Gialla, simbolo del quartiere Scampia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di questo momento: “Oggi è una giornata significativa. Si dà il via alla demolizione della prima delle due vele, mentre contemporaneamente partono i cantieri per la costruzione dei nuovi edifici”. Un passo fondamentale nel processo di rigenerazione urbana della zona. 🔗dayitalianews.com

Mostra alla Rocca dei Rettori per la Giornata Mondiale della Terra - Comunicato Stampa Un viaggio pittorico dedicato alla bellezza e fragilità dell’entroterra La Rocca dei Rettori di Benevento si prepara ad accogliere un evento artistico di grande impatto emotivo: la mostra personale di Luigi Fuschetto, intitolata “I silenzi e i colori … Continua L'articolo Mostra alla Rocca dei Rettori per la Giornata Mondiale della Terra proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Se ne parla anche su altri siti

A Montemurlo inaugurata la via per Luana D'Orazio, 22enne morta sul lavoro; Corteggio Storico Prato 2022: il programma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne