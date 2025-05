Una festa di San Nicola più inclusiva | per il Corteo storico allestita un' area dedicata alle persone con disabilità

© Baritoday.it - Una festa di San Nicola più inclusiva: per il Corteo storico allestita un'area dedicata alle persone con disabilità Corteo storico di San Nicola a Bari sarà disposta, il prossimo 7 maggio, un’area dedicata alle persone con disabilità dove operatori specializzati saranno a disposizione per fornire supporto e assistenza. L’area potrà accogliere fino a un massimo di 40 persone. 🔗 In occasione dell’edizione 2025 deldi Sana Bari sarà disposta, il prossimo 7 maggio, un’condove operatori specializzati saranno a disposizione per fornire supporto e assistenza. L’potrà accogliere fino a un massimo di 40. 🔗 Baritoday.it

