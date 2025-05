Un waterfront più a misura di cittadino | il ministero autorizza la variante cosa cambia

BRINDISI – Il recupero dell'area verde ex Pol è stato accantonato. Idem il restauro dell'edificio fatiscente in piazza Alberione, nella zona delle Sciabiche. Ma altri parchi e altri edifici storici saranno rimessi a nuovo, per dare slancio al lungomare di Brindisi. Il ministero dei Trasporti e.

