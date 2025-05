Un volo di 8 metri sul monte così è morto Giuseppe Cimarolli | generoso operaio comunale

© Trentotoday.it - Un volo di 8 metri sul monte, così è morto Giuseppe Cimarolli: generoso operaio comunale

Giuseppe Cimarolli, deceduto in un incidente sul monte Iron. operaio comunale a Tre Ville e figura molto attiva nella vita della comunità, Giuseppe aveva 53 anni e la sua morte ha lasciato tutti sgomenti. I colleghi lo ricordano come una persona. 🔗 Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di, deceduto in un incidente sulIron.a Tre Ville e figura molto attiva nella vita della comunità,aveva 53 anni e la sua morte ha lasciato tutti sgomenti. I colleghi lo ricordano come una persona. 🔗 Trentotoday.it

