© Anteprima24.it - Un ‘tranquillo’ venerdì sera a Benevento tra liti con mamma, parcheggi e… forse una pistola

Tempo di lettura: 3 minutiE’ed il clima permette una bella uscita in città. Ma è evidente che per molti non c’è la serenità giusta per trovare il giusto relax tra le strade cittadine. Dueavvenute nellata ieri in città, una accaduta al rione Ferrovia in via Paga, l’altra in via Torre della Catena.In via Paga due persone sono state denunciate in stato di libertà nellata di ieri.Tra i due sarebbe scoppiata una lite per una questione dio e di scorretto posizionamento di una autovettura in sosta in via Francesco Paga, che già nasce come strada piuttosto stretta, ma quando le auto non sono correttamenteate parallelamente al marciapiede diventa impossibile il transito. Protagonisti della litre stradale sono stati due 40enni: alle rimostranze verbali di uno dei due rispetto alo scorretto di un grosso fuoristrada, dopo una lunga insistenza il proprietario del fuoristrada ha acconsentito a spostare il proprio mezzo altrove e dunque l’alterco sembrava concluso. 🔗 Anteprima24.it